Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный ранее к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, начал отбывать наказание в следственном изоляторе Федеральной полиции в Бразилиа.

Как передает Report, об этом сообщил член Федерального верховного суда (STF) Бразилии Алешандри ди Морайс по итогам судебного заседания, трансляция велась на YouTube-канале инстанции.

"Я распорядился, чтобы Жаир Мессиас Болсонару начал отбывать наказание <...> в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы в условиях строгого режима, включая 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей", - заявил судья.

При этом суд постановил, что дальнейшие апелляции по делу бывшего президента приниматься не будут. Болсонару уже был взят под стражу 22 ноября после попытки вскрыть электронный браслет отслеживания на ноге.