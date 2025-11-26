Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 00:46
    Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный ранее к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, начал отбывать наказание в следственном изоляторе Федеральной полиции в Бразилиа.

    Как передает Report, об этом сообщил член Федерального верховного суда (STF) Бразилии Алешандри ди Морайс по итогам судебного заседания, трансляция велась на YouTube-канале инстанции.

    "Я распорядился, чтобы Жаир Мессиас Болсонару начал отбывать наказание <...> в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы в условиях строгого режима, включая 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей", - заявил судья.

    При этом суд постановил, что дальнейшие апелляции по делу бывшего президента приниматься не будут. Болсонару уже был взят под стражу 22 ноября после попытки вскрыть электронный браслет отслеживания на ноге.

    Жаир Болсонару арест уголовное дело
    Bolsonaru 27 illik həbs cəzasını çəkməyə başlayıb

    Последние новости

    01:52
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Наполи" обыграл "Карабах" в домашнем матче - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    01:39

    CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

    Другие страны
    01:09

    Reuters: Сооснователь "Лукойла" Федун продал свою долю в компании

    Бизнес
    00:46

    Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения

    Другие страны
    00:17

    В Британии приостановили использование бронемашин Ajax

    Другие страны
    23:54

    Британия направит в Украину новую партию ракет для ПВО

    Другие страны
    23:40

    Трамп: Уиткофф поедет в Москву для встречи с Путиным

    Другие страны
    23:34
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Собор Святого Петра в Ватикане

    Внешняя политика
    23:16

    Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"

    Футбол
    Лента новостей