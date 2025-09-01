    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:17
    BMT və ÜST Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərir

    BMT və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkmiş əhaliyə yardım göstərilməsi barədə məlumat verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatların sosial şəbəkə hesablarında bildirilib.

    BMT və ÜST təcili yardım göstərir və yaralıların müalicəsinə kömək edir.

    Qeyd edək ki, dünən Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    ООН и ВОЗ сообщили об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

