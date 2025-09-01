BMT və ÜST Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərir
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 12:17
BMT və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkmiş əhaliyə yardım göstərilməsi barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatların sosial şəbəkə hesablarında bildirilib.
BMT və ÜST təcili yardım göstərir və yaralıların müalicəsinə kömək edir.
Qeyd edək ki, dünən Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
