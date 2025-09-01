ООН и ВОЗ сообщили об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН и ВОЗ сообщают об оказании помощи пострадавшему от землетрясения в Афганистане населению.

Как передает Report, об этом они сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Организации оказывают экстренную помощь и помогают в лечении раненных.

"ООН глубоко опечалено разрушительным землетрясением в Афганистане, которое произошло в восточном регионе, унесло и ранило сотни жизней. Выражаем соболезнования пострадавшим", - говорится в заявлении.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло вчера недалеко от города Джелалабад в Афганистане.