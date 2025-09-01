ООН и ВОЗ сообщили об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане
01 сентября, 2025
12:01
ООН и ВОЗ сообщают об оказании помощи пострадавшему от землетрясения в Афганистане населению.
Как передает Report, об этом они сообщили на своих страницах в социальных сетях.
Организации оказывают экстренную помощь и помогают в лечении раненных.
"ООН глубоко опечалено разрушительным землетрясением в Афганистане, которое произошло в восточном регионе, унесло и ранило сотни жизней. Выражаем соболезнования пострадавшим", - говорится в заявлении.
Отметим, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло вчера недалеко от города Джелалабад в Афганистане.
