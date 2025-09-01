    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    ООН и ВОЗ сообщили об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 12:01
    ООН и ВОЗ сообщили об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    ООН и ВОЗ сообщают об оказании помощи пострадавшему от землетрясения в Афганистане населению.

    Как передает Report, об этом они сообщили на своих страницах в социальных сетях.

    Организации оказывают экстренную помощь и помогают в лечении раненных. 

    "ООН глубоко опечалено разрушительным землетрясением в Афганистане, которое произошло в восточном регионе, унесло и ранило сотни жизней. Выражаем соболезнования пострадавшим", - говорится в заявлении.

    Отметим, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло вчера недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

    ООН   ВОЗ   Афганистан   землетрясение   помощь  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    BMT və ÜST Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərir

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало "необоснованной" критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей