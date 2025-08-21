BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır

Haqqımızda

21 avqust 2025 02:54
BMT İsrailin Qəzza şəhərini ələ keçirmək planlarına qarşı çıxıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik keçiridyi brifinqdə danışıb.

"Biz buna (Qəzzanın ələ keçirilməsinə - red.) qətiyyətlə qarşı çıxmışıq. Tamamilə aydındır ki, bu, münaqişənin mövcud mərhələsinin başlanğıcından bəri dəfələrlə yurdlarından didərgin salınmış insanların növbəti kütləvi yerdəyişməsinə səbəb olacaq", - deyə o bildirib.

Xatırladaq ki, avqustun 20-də İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü general-mayor Effi Defrin Qəzza şəhərinin ətraflarının nəzarətə götürülməsi üçün əməliyyatların başladığını açıqlayıb.

