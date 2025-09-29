İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Bild: Norveç səmasında bir neçə PUA müşahidə edilib

    Norveç səmasında bir neçə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) müşahidə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Oslodan havaya qalxan sərnişin təyyarəsi PUA təhlükəsi səbəbindən Bardufoss regional hava limanına geri qaytarılıb.

    Məlumata görə, təhlükəsizlik məqsədilə hava limanı müvəqqəti olaraq bağlanıb və bir uçuş ləğv edilib. Polis hadisəni yerində araşdırma aparır.

    O da vurğulanıb ki, analoji hadisə daha əvvəl də yaşanıb. Bardufosstan təxminən 500 kilometr uzaqlıqda hava limanının təhlükəsizlik zonasına dronların daxil olduğu başqa bir hadisə qeydə alınıb.

