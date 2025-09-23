İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Belçika Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 02:33
    Belçika Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb

    Belçika Krallığı Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Krallığın Baş naziri Bart de Vever BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində bildirib.

    "Belçika həmişə iki dövlətli həll yolunu müdafiə edib və bu gün Nyu-York Bəyannaməsini imzalayanlara qoşulub. Yalnız belə bir həll İsrail və Fələstin xalqlarına sülh və təhlükəsizlik şəraitində yan-yana yaşamağa imkan verəcək. Baş nazir Benyamin Netanyahu da daxil olmaqla İsrail siyasətçilərinin Fələstin Dövlətinin olmayacağı ilə bağlı son açıqlamaları bu məsələdə fələstinliləri dəstəkləmək üçün əlavə səbəblərdir.

    Ona görə də Belçika bu gün BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Fələstin Dövlətini tanıdığını elan edən ölkələr qrupuna qoşulmaqla dünyaya güclü siyasi siqnal göndərir", - Baş nazir qeyd edib.

    Belçika Fələstin

    Son xəbərlər

    03:45

    Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırır

    Sağlamlıq
    03:11

    Ərdoğan Trampla "F-35" və "F-16"ların tədarükünü müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    02:33

    Belçika Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb

    Digər ölkələr
    02:26
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkda sərgidə iştirak ediblər

    İncəsənət
    01:55

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:43

    ABŞ dövlət katibi və Suriya prezidenti İsraillə münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    01:03
    Foto

    "Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli olub

    Futbol
    01:01

    Sabirabad rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    00:45

    Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti