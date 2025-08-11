Belarusda yol qəzasında 3 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Belarusun qərbindəki Qrodnen vilayətində baş verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, "Renault" dairəvi yolda əks hərəkət zolağına çıxıb və "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində hər iki sürücü və “Renault”un 47 yaşlı qadın sərnişini dünyasını dəyişib. Qəza zamanı habelə aralarında uşaqlar da olmaqla daha 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılır.