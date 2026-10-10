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    Bakıda jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:26
    Bakıda jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

    Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki bürünc barelyef sentyabrda oğurlandıqdan sonra bərpa edilərək yerinə quraşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, ailəsi və həmkarlarının bildirdiyinə görə, abidənin bərpası ilə bağlı bütün xərcləri dövlət öz üzərinə götürüb.

    Başdaşındakı barelyefin yoxa çıxdığı sentyabrın 9-da məlum olub. Elə həmin gün Yasamal rayonunun 28-ci polis bölməsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları şübhəli şəxsləri saxlayıb, bir neçə hissəyə mişarlanmış barelyefi tapıblar.

    Bürünc kompozisiyanın üzərindəki yazılar mişarlanaraq kəsildiyindən onun yenidən tökülməsi qərara alınıb.

    İlkin barelyef heykəltaraş Məzahir Əfşarın layihəsi əsasında yaradılmışdı. Onun eskizləri əsasında barelyefin surətini İncəsənət Akademiyasının dosenti Nurlan Məmmədov hazırlayıb. Barelyefi akademiyanın emalatxanasında usta Namiq Sadıqov töküb, quraşdırılmasını isə usta Feyzi Oruclunun komandası həyata keçirib.

    Nəcəfovun ailəsi və həmkarları abidənin bərpasında iştirak edən hər kəsə təşəkkürlərini bildiriblər.

    Nəcəf Nəcəfov Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Barelyef
    44 - Tezliklə
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