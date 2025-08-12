BBC: Şimali koreyalıları Rusiyaya “qul kimi” işləmək üçün göndərirlər

Şimali Koreyadan olan minlərlə insan Rusiyanın Ukraynaya davam edən işğalı ilə daha da dərinləşən böyük işçi çatışmazlığını doldurmaq üçün Rusiyaya "qul kimi" işləməyə göndərilir.
"Report" "BBC News"a istinadən xəbər verir ki, onların saxlandığı şərait köləliyə yaxındır.
Telekanal müharibə başlayandan Rusiyadan qaçan altı koreyalı işçi, onların qaçmasına kömək edənlər, eləcə də Cənubi Koreyanın yüksək çinli hökumət rəsmiləri və tədqiqatçılardan müsahibə alıb.
Onlar şimali koreyalıların Rusiyada işlədiyi ağır şərtləri və Şimali Koreya hökumətinin işçilərin qaçmaması üçün onların üzərində nəzarəti necə gücləndirdiyini təsvir ediblər.
İşçilərdən biri Çjin BBC-yə bildirib ki, Rusiyanın Uzaq Şərqinə endikdən sonra onu hava limanından tikinti sahəsinə kimi Şimali Koreyanın təhlükəsizlik agenti müşayiət edib, ona heç kimlə danışmamağı və heç nəyə baxmamağı tapşırıb. "Xarici dünya bizim düşmənimizdir", - işləmək üçün gələn fəhləyə deyilib.
Çjin deyib ki, çoxmənzilli binalar tikmək üçün gündə 18 saat işləməyə göndərilib.
BBC-nin açıqlama aldığı hər kəs eyni yorucu iş günlərini təsvir edib: səhər saat 6-da durub, ildə cəmi iki gün istirahətlə gecə saat 2-yə qədər tikintidə işləmək.
İşçilər Şimali Koreya Dövlət Təhlükəsizlik Departamentinin agentləri tərəfindən daim nəzarətdə saxlandıqları üçün gecə-gündüz tikinti sahəsini tərk edə bilmirlər. Onların dediyinə görə, soyuqdan qorunmaq üçün qapıların ağzına brezentlər çəkilmiş, çirkli yük qablarında, yatalaq böcəkləri ilə dolu konteynerlərdə və ya tikintisi başa çatmamış yaşayış binalarının döşəmələrində yatırlar.
On minlərlə şimali koreyalı SSRİ və Rusiyada onilliklər ərzində çalışaraq KXDR rejiminə milyonlarla pul qazandırıb. Lakin 2019-cu ildə BMT nüvə silahı sınaqlarına görə KXDR-ə qarşı sanksiyaların bir hissəsi kimi digər ölkələrə Şimali Koreyadan işçilərini qəbul etməyi qadağan edib və əksəriyyəti evlərinə göndərilib.
Adının açıqlanmasını istəməyən Cənubi Koreya kəşfiyyatçısının "BBC"yə verdiyi məlumata görə, keçən il KXDR-dən 10 mindən çox işçi Rusiyaya gəlib. Onun sözlərinə görə, bu il daha çox işçinin gəlməsi gözlənilir və Pxenyan ümumilikdə 50 mindən çox işçi göndərməyi planlaşdırır. Cənubi Koreyadan olan agent bildirib ki, işçilərin əksəriyyəti böyük tikinti sahələrində işləyir, digərləri isə tikiş fabriklərinə göndərilir.
Rusiya hökumətinin məlumatına görə, 2024-cü ildə ölkəyə 13 mindən çox şimali koreyalı daxil olub ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 12 dəfə çoxdur. Onlardan 8 minə yaxını tələbə vizası ilə daxil olsa da, Cənubi Koreyanın kəşfiyyat rəsmiləri və ekspertləri belə düşünmür: Rusiya bu hiylədən BMT sanksiyalarından yan keçmək üçün istifadə edir. İyun ayında Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu ilk dəfə olaraq etiraf edib ki, keçən il Ukrayna qoşunları tərəfindən bir hissəsi işğal edilmiş, sonradan azad olunan Kursk bölgəsinin bərpası üçün 5 min şimali koreyalı göndəriləcək.
Cənubi Koreya rəsmisi "BBC"yə bildirib ki, şimali koreyalıların bəziləri tezliklə Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Ukrayna ərazilərində yenidənqurma işlərinə göndəriləcəklər.
"BBC"yə daxil olan bəzi məlumatlara görə, Şimali Koreya hökuməti işçilərin qaçmasının qarşısını almaq üçün sərt nəzarəti gücləndirir.
Şimali Koreya hakimiyyəti fəhlələrin ideoloji hazırlığını artırır və daha tez-tez təlim və özünütənqid sessiyaları keçirir, bu sessiyalar zamanı onlar Kim Çen Ina sadiqliklərini bildirməyə və uğursuzluqlarını qeyd etməyə məcbur olurlar. Belə şəraitdə qüsurlar getdikcə azalır. Cənubi Koreya hökumətinin nümayəndəsi BBC-yə bildirib ki, hər il Rusiyadan qaçan və Seula gələn şimali koreyalıların sayı 2022-ci ildən iki dəfə azalıb.