İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    BBC hər 10-cu işçini ixtisar etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 08:41
    BBC hər 10-cu işçini ixtisar etməyi planlaşdırır

    Böyük Britaniyanın ictimai yayımçısı BBC 2000-ə qədər iş yerini ixtisar etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, BBC-də təxminən 21.500 nəfər işləyir. Buna görə də, ixtisarlar təxminən hər 10 işçidən birinə təsir edəcək.

    Vurğulanıb ki, bu tədbir "əhəmiyyətli maliyyə təzyiqi" fonunda korporasiyanın xərclərin azaldılması planlarının bir hissəsidir. BBC həmçinin işə qəbul, səyahət və müxtəlif tədbirlərə xərcləri məhdudlaşdırmağı planlaşdırır.

    Martın 25-də BBC, "Google"un keçmiş icraçı direktoru Matt Brittinin yeni baş direktor olacağını açıqlayıb. Onun sələfi Tim Deyvi, ABŞ prezidenti Donald Trampın çıxışının redaktə edilməsi ilə bağlı qalmaqal fonunda 2025-ci ildə istefa verdiyini bəyan edib.

    Böyük Britaniya BBC
    FT: BBC может сократить до 2 тыс. сотрудников

