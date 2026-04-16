Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    FT: BBC может сократить до 2 тыс. сотрудников

    Другие страны
    16 апреля, 2026
    • 08:19
    FT: BBC может сократить до 2 тыс. сотрудников

    Британская телерадиокорпорация BBC рассматривает возможность сокращения до 2 тыс. сотрудников на фоне финансовых трудностей.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, в настоящее время в корпорации работают около 21,5 тыс. человек. Таким образом, сокращения могут затронуть примерно каждого десятого сотрудника.

    По данным издания, меры связаны с необходимостью снижения расходов в условиях серьезного финансового давления. Помимо сокращения штата, BBC намерена ограничить затраты на подбор персонала, командировки и проведение различных мероприятий.

    Ранее, 25 марта, BBC объявила, что новым генеральным директором корпорации станет бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттин. Его предшественник Тим Дэйви сообщил об уходе с должности в 2025 году на фоне скандала, связанного с редактированием выступления президента США Дональда Трампа.

    Британская телерадиокорпорация BBC Сокращение сотрудников
    BBC hər 10-cu işçini ixtisar etməyi planlaşdırır

