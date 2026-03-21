İraqın Bağdadda kəşfiyyat qərargahına dronlarla hücum edilib
- 21 mart, 2026
- 12:36
İraq paytaxtı Bağdada edilən dron hücumları zamanı ölkənin Milli Kəşfiyyat Xidmətinin qərargahı pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalıb.
"Report"un Al Arabiya-ya istinadən xəbər verdiyinə görə, PUA-lardan biri kəşfiyyat idarəsinin yerləşdiyi Əl-Mənsur rayonundakı binaya zərbə endirib.
Məlumatı həmçinin İraq Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri general Saad Maan təsdiqləyib.
"Bu gün səhər saat 10:15-də Bağdadın Mənsur rayonundakı İraq Milli Kəşfiyyat Xidmətinin qərargahı pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalıb. Daha ətraflı məlumat sonradan veriləcək", – o bildirib.
Daha bir pilotsuz uçuş aparatı eyni rayondakı Mərakeş səfirliyi yaxınlığında vurulub. Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.
Üçüncü PUA xarici diplomatlar arasında populyar olan özəl idman klubuna çırpılıb.