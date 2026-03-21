    • 21 mart, 2026
    • 12:36
    İraqın Bağdadda kəşfiyyat qərargahına dronlarla hücum edilib

    İraq paytaxtı Bağdada edilən dron hücumları zamanı ölkənin Milli Kəşfiyyat Xidmətinin qərargahı pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalıb.

    "Report"un Al Arabiya-ya istinadən xəbər verdiyinə görə, PUA-lardan biri kəşfiyyat idarəsinin yerləşdiyi Əl-Mənsur rayonundakı binaya zərbə endirib.

    Məlumatı həmçinin İraq Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri general Saad Maan təsdiqləyib.

    "Bu gün səhər saat 10:15-də Bağdadın Mənsur rayonundakı İraq Milli Kəşfiyyat Xidmətinin qərargahı pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalıb. Daha ətraflı məlumat sonradan veriləcək", – o bildirib.

    Daha bir pilotsuz uçuş aparatı eyni rayondakı Mərakeş səfirliyi yaxınlığında vurulub. Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.

    Üçüncü PUA xarici diplomatlar arasında populyar olan özəl idman klubuna çırpılıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Штаб разведки Ирака атакован дронами в Багдаде

    12:56

    Ötən gün itkin düşən 9 nəfər tapılıb

    Hadisə
    12:41

    Ağdaş və Qəbələnin bəzi ərazilərində qaz kəsilib

    Energetika
    12:36

    İraqın Bağdadda kəşfiyyat qərargahına dronlarla hücum edilib

    Digər ölkələr
    12:27

    Rusiya Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:27

    Sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Aqil Nəbiyev: "İtkilərə baxmayaraq, Bolqarıstandan istədiyimiz nəticə ilə qayıdacağımıza inanıram"

    Futbol
    12:11

    İtaliya Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfədən çox artırıb

    Maliyyə
    12:06

    Pezeşkian: İran qonşuları ilə münaqişəyə can atmır

    Digər ölkələr
    12:01

    İsrail HHQ Beyrutda "Hizbullah"ın qərargahlarına hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti