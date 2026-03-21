Штаб разведки Ирака атакован дронами в Багдаде
- 21 марта, 2026
- 12:31
Штаб-квартира Иракской национальной разведывательной службы в Багдаде подверглась удару беспилотника в ходе атаки дронов на столицу Ирака.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, один из БПЛА нанес удар по зданию в районе Аль-Мансур, где располагается разведывательное ведомство.
Информацию также подтвердил генерал глава пресс-службы Иракской службы безопасности Саад Маан.
"Сегодня в 10:15 утра штаб-квартира Иракской национальной разведывательной службы в районе Мансур в Багдаде подверглась удару беспилотника. Более подробная информация последует позже", – заявил он.
Еще один беспилотник был сбит рядом с посольством Марокко в том же района. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Третий БПЛА врезался в частный спортивный клуб, популярный среди иностранных дипломатов.