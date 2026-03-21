Штаб разведки Ирака атакован дронами в Багдаде

Штаб-квартира Иракской национальной разведывательной службы в Багдаде подверглась удару беспилотника в ходе атаки дронов на столицу Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, один из БПЛА нанес удар по зданию в районе Аль-Мансур, где располагается разведывательное ведомство.

Информацию также подтвердил генерал глава пресс-службы Иракской службы безопасности Саад Маан.

"Сегодня в 10:15 утра штаб-квартира Иракской национальной разведывательной службы в районе Мансур в Багдаде подверглась удару беспилотника. Более подробная информация последует позже", – заявил он.

Еще один беспилотник был сбит рядом с посольством Марокко в том же района. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Третий БПЛА врезался в частный спортивный клуб, популярный среди иностранных дипломатов.