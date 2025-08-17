Haqqımızda

​​​​​​​Avropa İttifaqı gələn ay Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi qəbul etmək niyyətindədir Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə davam edəcək.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 17:08
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə davam edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, diplomatik səylərdən asılı olmayaraq sentyabrın əvvəlində Aİ-yə üzv ölkələrin nümayəndələri Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə əlaqədar bu ölkəyə qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbul etmək niyyətindədir.

“Döyüşlər davam etdiyi müddətdə biz Rusiyaya diplomatik və iqtisadi təzyiq göstərməyə davam edəcəyik və 19-cu sanksiyalar paketini hələ sentyabrın əvvəlində qəbul etmək niyyətindəyik”, - deyə o bildirib.

Rus versiyası Фон дер Ляйен: ЕС намерен принять 19-й пакет санкций в начале сентября

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

