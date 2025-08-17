​​​​​​​Avropa İttifaqı gələn ay Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi qəbul etmək niyyətindədir

Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə davam edəcək.
“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, diplomatik səylərdən asılı olmayaraq sentyabrın əvvəlində Aİ-yə üzv ölkələrin nümayəndələri Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə əlaqədar bu ölkəyə qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbul etmək niyyətindədir.
“Döyüşlər davam etdiyi müddətdə biz Rusiyaya diplomatik və iqtisadi təzyiq göstərməyə davam edəcəyik və 19-cu sanksiyalar paketini hələ sentyabrın əvvəlində qəbul etmək niyyətindəyik”, - deyə o bildirib.