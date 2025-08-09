Alyaskanın qubernatoru: Tramp-Putin görüşünü keçirməyə hazırıq

Alyaska ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında görüş keçirməyə hazırdır.
“Report” xəbər verir ki, bunu ştatın qubernatoru Mayk Danlivi “X” sosial şəbəkəsində yazıb.
"Burada qlobal əhəmiyyətli müzakirələrin getməsi məntiqlidir. Əsrlər boyu Alyaska ölkələr arasında körpü rolunu oynayıb və bu gün biz dünyanın ən mühüm regionlarından birində diplomatiya, ticarət və təhlükəsizlik üçün qapı olaraq qalırıq", - o yazıb.
Tramp avqustun 15-də Alyaskada Putinlə görüşməyi gözlədiyini bildirib. Rusiya liderinin köməkçisi Yuri Uşakov Ağ Ev rəhbərinin sözlərini təsdiqləyib.