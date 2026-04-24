    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 14:30
    Almaniya və Fransa Aİ-nin gələcək büdcəsinə dair əks mövqe tuturlar

    Kiprin Nikosiya şəhərində keçirilən Avropa İttifaqının (Aİ) qeyri-rəsmi sammitinin ikinci günündə, ittifaqın iki ən böyük iqtisadiyyatının məsələyə əks yanaşmaları səbəbindən Aİ-nin ortamüddətli büdcəsi – 2028–2034-cü illər üçün "Çoxillik maliyyə çərçivəsi" (MMF) ətrafında müzakirələr gözlənilir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Almaniya borclanmanın artırılmasına qarşı çıxır, Fransa isə maliyyələşdirmənin genişləndirilməsini dəstəkləyir.

    "Bu gün biz Avropa maliyyəsini və 2028-ci ildən sonrakı ortamüddətli maliyyə planını müzakirə edəcəyik. Biz yeni prioritetlər müəyyən etməliyik, bu isə Aİ büdcəsinin digər hissələrində xərclərin azaldılması deməkdir", - Almaniya kansleri Fridrix Merts bildirib.

    Kanslerin sözlərinə görə, Berlin üçün borc yükünün artırılması və kapital bazarında ümumavropa istiqrazlarının buraxılması qəbuledilməzdir. "Bu, Almaniyanın dəstəklədiyi mövqe deyil. Avropa malik olduğu vəsaitlərlə kifayətlənməlidir", - o əlavə edib və bir sıra ölkələrin bu yanaşmanı dəstəklədiyini vurğulayıb.

    Bu arada Fransa Prezidenti Emmanuel Makron əks mövqe tutaraq, Aİ büdcəsinin ümumi həcminin artırılması tərəfdarı kimi çıxış edir.

    Öz maliyyə vəziyyətindən narahat olan Fransa və bəzi digər Aİ ölkələri xərclərin artımını, o cümlədən fermerlərə, regionlara və ümumavropa proqramları üzrə daha böyük ödənişləri dəstəkləyirlər.

    Fransa lideri hesab edir ki, əlavə vəsaitlər Aİ-nin "öz resursları" adlandırılan - vahid bazar sektorlarından edilən yığımlardan əldə olunan gəlirlər hesabına daxil ola bilər. Həmçinin, onun sözlərinə görə, iqtisadi sabitlik və xarici siyasətə dəstək, o cümlədən Yaxın Şərqlə bağlı təşəbbüslər və müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsi məsələləri üzrə Avropa ölkələrinin koordinasiyası vacibdir.

    Müzakirələr həm də onunla mürəkkəbləşir ki, büdcə mövzusu geosiyasi böhranlar fonunda dəfələrlə arxa plana keçirilib və qərar bu ilin sonuna qədər əldə olunmalıdır.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Almaniya Fransa
    Германия и Франция придерживаются противоположных позиций по будущему бюджету ЕС
    Germany, France hold opposing views on future EU budget

