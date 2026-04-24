    Германия и Франция придерживаются противоположных позиций по будущему бюджету ЕС

    На втором дне неформального саммита ЕС в Никосии (Кипр) предстоят жаркие обсуждения вокруг среднесрочного бюджета ЕС – так называемых "Многолетних финансовых рамок" на 2028–2034 годы (MMF) из-за противоположных подходов к вопросу от двух крупнейших экономик союза.

    Как сообщает европейское бюро Report, Германия выступает против увеличения заимствований, в то время как Франция поддерживает расширение финансирования.

    "Сегодня мы обсудим европейские финансы и среднесрочный финансовый план после 2028 года. Нам придется установить новые приоритеты, а это означает сокращение расходов в других частях бюджета ЕС", - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом второго дня саммита.

    По словам Мерца, для Берлина неприемлемо увеличение долговой нагрузки и выпуск общеевропейских облигаций на рынке капитала. "Это не та позиция, которую разделяет Германия. Европа должна обходиться теми средствами, которые у нее есть", - добавил он, подчеркнув, что ряд стран поддерживают этот подход.

    Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон занимает противоположную позицию, выступая за увеличение общего объема бюджета ЕС.

    Париж и некоторые другие страны Евросоюза, обеспокоенные состоянием своих финансов, поддерживают рост расходов, включая более значительные выплаты фермерам, регионам и по общеевропейским программам.

    Дополнительные средства могут поступать за счет так называемых "собственных ресурсов" ЕС - доходов от сборов с отраслей единого рынка, считает французский лидер. Также, по его словам, важна координация европейских стран по вопросам экономической стабильности и внешнеполитической поддержки, включая инициативы в отношении Ближнего Востока и укрепление оборонного сотрудничества.

    Дискуссии осложняются также тем, что тема бюджета неоднократно отодвигалась на второй план на фоне геополитических кризисов, а решение должно быть достигнуто до конца этого года.

