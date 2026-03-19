Almaniya Fransa ilə FCAS proqramı üzrə razılaşmaya nail olmaq üçün son müddət təyin edib
- 19 mart, 2026
- 13:06
Almaniya hökuməti Fransa ilə altıncı nəsil qırıcıların yaradılması proqramı olan "Future Combat Air System" (FCAS) üzrə razılaşmaya nail olmaq üçün son müddəti aprelin ortası müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Almaniya və Fransa sənaye şirkətləri arasında vasitəçilik üçün son cəhd barədə razılaşıblar. Nəticə aprelin ortasına qədər əldə edilməlidir", - məlumatda bildirilib.
