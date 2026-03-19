    Германия назначила крайний срок для достижения соглашения с Францией по программе FCAS

    Правительство Германии установило крайний срок – середину апреля – для достижения соглашения с Францией по программе создания истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    "Германия и Франция договорились о последней попытке посредничества между промышленными компаниями", - отметил он.

    "Германия и Франция договорились о последней попытке посредничества между отраслевыми компаниями, которую должны провести эксперты. В связи с предстоящими решениями по федеральному бюджету результат должен быть достигнут к середине апреля", - добавили в ведомстве.

    Ранее в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели переговоры в преддверии саммита лидеров Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 19-20 марта.

    FCAS - франко-германо-испанская программа по созданию боевой авиационной системы 6-го поколения к 2040 году, призванная заменить самолеты Rafale и Eurofighter.

    Планы по совместной разработке висят на волоске на фоне публичного спора о контроле между французской компанией Dassault Aviation и Airbus, которая представляет Германию и Испанию в этом проекте стоимостью 100 млрд евро.

    Almaniya Fransa ilə FCAS proqramı üzrə razılaşmaya nail olmaq üçün son müddət təyin edib
