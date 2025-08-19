Aİ XİN başçıları Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini gələn həftə müzakirə edəcək

Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər nazirləri avqustun 28-30-da Brüsseldə qeyri-rəsmi görüşdə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ittifaqın fövqəladə onlayn görüşündən sonra “X” sosial şəbəkəsində yazıb.
“Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi gələn aya qədər hazır olmalıdır. Mən bu məsələləri gələn həftə Aİ xarici işlər və müdafiə nazirlərinin görüşünün gündəliyinə salmışam”, - o qeyd edib.