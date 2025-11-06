İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 06:28
    Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası və Avropa Parlamenti (AP) mülki vəsaitlərin hərbi məqsədlər üçün ayrılmasına imkan verən və Avropa Komissiyasının Ukraynanın qitənin Müdafiə Fonduna qoşulmasını dəstəkləyən təşəbbüsü ilə bağlı müvəqqəti razılığa gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Aİ Şurasının bəyanatında bildirilir.

    Sənəddə qeyd olunur ki, Aİ Şurası və AP Avropanın müdafiəsinə daha sürətli və daha çevik investisiya qoyuluşu metodunu dəstəkləmək barədə razılığa gəliblər.

    Təşəbbüs elmi tədqiqatlara dəstək proqramından, depressiv regionların inkişafı fondlarından, Avropa İttifaqının vəsaitlərin digər mülki proqramlarından hərbi və ikili təyinatlı layihələrə yenidən bölüşdürülməsinə imkan verəcək.

    Qeyd olunur ki, bu addım 2030-cu ilə qədər müdafiə potensialını gücləndirmək və Avropa İttifaqını hərbiləşdirmək proqramının bir hissəsidir.

    "Ukraynanın Avropa Müdafiə Fonduna qoşulması bu ölkənin qurumlarının gələcəkdə Avropanın hərbi inkişafı və istehsalında iştirak etməsi üçün yeni imkanlar yaradacaq", - sənəddə bildirilir.

    Qərarın qüvvəyə minməsi üçün onun Avropa Parlamenti və Aİ Şurası tərəfindən təsdiqlənməsi lazımdır. Adətən qurumlar arasında razılaşma əldə edildikdə proses əhəmiyyətli gecikmələr olmadan davam edir.

    Avropa İttifaqı Avropa Parlamenti Ukrayna
    Совет ЕС и ЕП согласовали перераспределение гражданских фондов на военные нужды

    Son xəbərlər

    06:57

    KİV: Epşteynə Trampa qarşı ifadə verməsi müqabilində azadlıq təklif edilib

    Digər ölkələr
    06:28

    Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    06:00

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Media
    05:36

    "Rolex" və "Cartier" şirkətlərinin rəhbərləri Vaşinqtonda Trampla görüşüblər

    Digər ölkələr
    05:07

    "Nvidia" şirkətinin rəhbəri: Çin süni intellekt yarışında ABŞ-yə qalib gələcək

    İKT
    04:48

    Çexiyada Nazirlər Kabinetinin istefası gözlənilir

    Digər ölkələr
    04:21

    ÜST: Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir

    Sağlamlıq
    03:50

    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    03:11

    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti