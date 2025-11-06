Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar
- 06 noyabr, 2025
- 06:28
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası və Avropa Parlamenti (AP) mülki vəsaitlərin hərbi məqsədlər üçün ayrılmasına imkan verən və Avropa Komissiyasının Ukraynanın qitənin Müdafiə Fonduna qoşulmasını dəstəkləyən təşəbbüsü ilə bağlı müvəqqəti razılığa gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Aİ Şurasının bəyanatında bildirilir.
Sənəddə qeyd olunur ki, Aİ Şurası və AP Avropanın müdafiəsinə daha sürətli və daha çevik investisiya qoyuluşu metodunu dəstəkləmək barədə razılığa gəliblər.
Təşəbbüs elmi tədqiqatlara dəstək proqramından, depressiv regionların inkişafı fondlarından, Avropa İttifaqının vəsaitlərin digər mülki proqramlarından hərbi və ikili təyinatlı layihələrə yenidən bölüşdürülməsinə imkan verəcək.
Qeyd olunur ki, bu addım 2030-cu ilə qədər müdafiə potensialını gücləndirmək və Avropa İttifaqını hərbiləşdirmək proqramının bir hissəsidir.
"Ukraynanın Avropa Müdafiə Fonduna qoşulması bu ölkənin qurumlarının gələcəkdə Avropanın hərbi inkişafı və istehsalında iştirak etməsi üçün yeni imkanlar yaradacaq", - sənəddə bildirilir.
Qərarın qüvvəyə minməsi üçün onun Avropa Parlamenti və Aİ Şurası tərəfindən təsdiqlənməsi lazımdır. Adətən qurumlar arasında razılaşma əldə edildikdə proses əhəmiyyətli gecikmələr olmadan davam edir.