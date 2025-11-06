Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Совет ЕС и ЕП согласовали перераспределение гражданских фондов на военные нужды

    • 06 ноября, 2025
    • 05:58
    Совет Европейского союза и Европарламент достигли промежуточного соглашения по инициативе Еврокомиссии, которая предусматривает возможность направления гражданских фондов на военные цели и поддерживает присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

    В документе отмечается, что Совет ЕС и Европарламент договорились поддержать более быстрый и гибкий способ инвестирования в европейскую оборону.

    Инициатива позволит перераспределять средства из программы поддержки научных исследований, фондов развития депрессивных регионов и других гражданских программ Европейского союза на проекты военного и двойного назначения.

    Отмечается, что данный шаг является частью программы по укреплению оборонного потенциала и милитаризации Евросоюза до 2030 года.

    "Присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве", - говорится в документе.

    Для вступления решения в силу оно должно быть утверждено Европарламентом и Советом ЕС. Обычно этот процесс проходит без существенных задержек, если между структурами уже достигнуто межинституциональное соглашение.

    Лента новостей