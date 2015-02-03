 Yuxarı
    Bağlamaq

    ​ABŞ Venesuela məmurlarının ölkəyə girişinə qadağa qoyub

    Onlar insan haqlarının pozulması və korrupsiyada ittiham olunurlar

    Bakı. 3 fevral. REPORT.AZ/ Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti insan haqlarının pozulması və korrupsiyada ittiham etdiyi bir sıra Venesuela məmuruna qarşı viza məhdudiyyəti tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, onların adları açıqlanmır.

    ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə, bu addım açıq-aydın göstərir ki, ABŞ-ın qapıları insan haqlarını pozanlar, korrupsiyaya bulaşmış məmurlar və onların qohumlarının üzünə bağlıdır.

    Venesuela prezidenti Nikolas Maduro buna cavab olaraq bildirib ki, Karakas Vaşinqtonun "həyasız imperialist sanksiyalarını" qəbul etmir.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi