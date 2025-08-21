Haqqımızda

ABŞ və Kanada Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə sülh danışıqlarını müzakirə ediblər

ABŞ və Kanada Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə sülh danışıqlarını müzakirə ediblər ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Vaşinqtonda Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand ilə görüşüb.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 23:16
ABŞ və Kanada Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə sülh danışıqlarını müzakirə ediblər

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Vaşinqtonda Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand ilə görüşüb.

"Report" bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.

Tərəflər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə danışıqları müzakirə ediblər.

Rubio və Anand həmçinin Haitidə təhlükəsizliyin təmin edilməsi və HƏMAS-ın Qəzzada sülh prosesi üçün yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması səyləri, eləcə də region ölkələrinin Çinin hərəkətlərinə reaksiyasını gücləndirmək mexanizmləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası США и Канада обсудили мирные переговоры по российско-украинскому конфликту

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İtaliya İsrailin Qəzzanı işğalı və qəsəbələr salmaq qərarını pisləyib
İtaliya İsrailin Qəzzanı işğalı və qəsəbələr salmaq qərarını pisləyib
22 avqust 2025 00:07
Quterreş ABŞ və Venesuelanı təmkinli olmağa çağırıb
Quterreş ABŞ və Venesuelanı təmkinli olmağa çağırıb
21 avqust 2025 23:56
Ağ Ev: ABŞ hələ də Hindistan mallarına tarifləri artırmaq niyyətindədir
Ağ Ev: ABŞ hələ də Hindistan mallarına tarifləri artırmaq niyyətindədir
21 avqust 2025 23:51
ABŞ İrana sanksiyalar siyahısını genişləndirib
ABŞ İrana sanksiyalar siyahısını genişləndirib
21 avqust 2025 23:45
Karni Trampla Kanada-ABŞ ticarət əlaqələrini müzakirə edib
Karni Trampla Kanada-ABŞ ticarət əlaqələrini müzakirə edib
21 avqust 2025 23:35
ABŞ-də immiqrantların sayı ilk dəfə azalmağa başlayıb
ABŞ-də immiqrantların sayı ilk dəfə azalmağa başlayıb
21 avqust 2025 23:03
Netanyahu ordunun Qəzza üzərində nəzarət planını təsdiqləyib - YENİLƏNİB
Netanyahu ordunun Qəzza üzərində nəzarət planını təsdiqləyib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 22:47
Şefçoviç: Aİ ABŞ-yə spirtli içkilərin ixracını rüsumdan azad edə bilməyib
Şefçoviç: Aİ ABŞ-yə spirtli içkilərin ixracını rüsumdan azad edə bilməyib
21 avqust 2025 22:09
Britaniya İsrail səfirini XİN-ə çağırıb
Britaniya İsrail səfirini XİN-ə çağırıb
21 avqust 2025 21:52
İsveçdə kiçik modul reaktorlar tikiləcək
İsveçdə kiçik modul reaktorlar tikiləcək
21 avqust 2025 21:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi