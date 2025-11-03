ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 11:53
Cənubi Koreyanın müdafiə naziri An Qyu Bek və Pentaqon rəhbəri Pit Heqset noyabrın 4-də Seulda iki ölkə arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə 57-ci konsultativ görüş keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Pentaqon rəhbəri artıq Cənubi Koreyada səfərdədir.
Agentliyin məlumatına görə, konsultativ görüş mühüm hərbi siyasi məsələlərlə bağlı koordinasiya və məlumat mübadiləsinin aparılması məqsədi daşıyır və müdafiə sahəsində ən yüksək səviyyədə gündəlik dialoq mexanizmidir.
Son xəbərlər
12:00
II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilibRegion
11:57
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıbİKT
11:54
"Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itiribİKT
11:53
ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcəkDigər ölkələr
11:53
Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilibHadisə
11:53
Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Komanda
11:50
Foto
Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblərQarabağ
11:45
Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıbHadisə
11:39
Foto