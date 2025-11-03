Министры обороны Южной Кореи и США завтра проведут консультивную встречу
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 11:34
Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк и глава Пентагона США Пит Хегсет 4 ноября проведут в Сеуле 57-ю консультативную встречу по вопросам безопасности между двумя странами.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Глава Пентагона уже прибыл с визитом в Южную Корею.
По данным агентства, консультативная встреча направлена на координацию и обмен информацией по ключевым вопросам военной политики и "является механизмом повседневного диалога на самом высоком уровне в области обороны".
