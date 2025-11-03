Министры обороны Южной Кореи и США завтра проведут консультивную встречу

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк и глава Пентагона США Пит Хегсет 4 ноября проведут в Сеуле 57-ю консультативную встречу по вопросам безопасности между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Глава Пентагона уже прибыл с визитом в Южную Корею.

По данным агентства, консультативная встреча направлена ​​на координацию и обмен информацией по ключевым вопросам военной политики и "является механизмом повседневного диалога на самом высоком уровне в области обороны".