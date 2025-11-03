Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министры обороны Южной Кореи и США завтра проведут консультивную встречу

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 11:34
    Министры обороны Южной Кореи и США завтра проведут консультивную встречу

    Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк и глава Пентагона США Пит Хегсет 4 ноября проведут в Сеуле 57-ю консультативную встречу по вопросам безопасности между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Глава Пентагона уже прибыл с визитом в Южную Корею.

    По данным агентства, консультативная встреча направлена ​​на координацию и обмен информацией по ключевым вопросам военной политики и "является механизмом повседневного диалога на самом высоком уровне в области обороны".

    США Пит Хегсет Южная Корея консультативная встреча
