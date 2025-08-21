Haqqımızda

ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək

ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio avqustun 21-də Avropa ölkələrindən və Ukraynadan olan milli təhlükəsizlik məsləhətçiləri ilə görüş keçirəcək, burada Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi müzakirə olunacaq.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 07:19
ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək

ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio avqustun 21-də Avropa ölkələrindən və Ukraynadan olan milli təhlükəsizlik məsləhətçiləri ilə görüş keçirəcək, burada Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi müzakirə olunacaq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Times" (NYT) qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsləhətçisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Rubio həmkarları ilə "həssas diplomatik danışıqlar" aparacaq. Bu danışıqlarda Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin necə verilə biləcəyi müəyyən ediləcək.

Vaşinqtonun bu cür təminatlarına Avropa əməliyyatları üçün hava dəstəyi və ya kəşfiyyat yardımı vədi də daxil ola bilər. Bundan əlavə, Amerika qüvvələri Ukraynadakı missiyaları dəstəkləmək üçün Qara dənizə yerləşdirilə bilər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности стран Европы гарантии безопасности Киеву

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
21 avqust 2025 07:47
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
21 avqust 2025 06:59
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
21 avqust 2025 05:49
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
21 avqust 2025 05:19
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
21 avqust 2025 04:53
ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib
ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib
21 avqust 2025 04:20
Dünyaca məşhur hakim Frenk Kaprio vəfat edib
Dünyaca məşhur hakim Frenk Kaprio vəfat edib
21 avqust 2025 03:12
BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır
BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır
21 avqust 2025 02:54
Nigerdə daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
Nigerdə daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
21 avqust 2025 02:43
Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb
Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb
21 avqust 2025 02:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi