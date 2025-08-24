Haqqımızda

ABŞ Ukraynadakı münaqişənin altı aya həll olunacağını ümid edir

ABŞ Ukraynadakı münaqişənin altı aya həll olunacağını ümid edir ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ukraynadakı münaqişənin altı ay ərzində həll olunacağına ümid etdiyini bildirib.
Digər ölkələr
24 avqust 2025 18:48
ABŞ Ukraynadakı münaqişənin altı aya həll olunacağını ümid edir

ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ukraynadakı münaqişənin altı ay ərzində həll olunacağına ümid etdiyini bildirib.

“Report”un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti NBC News-a deyib.

"Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün fəal şəkildə diplomatiya aparan prezidentimiz var. Bu belə olmalıdır. Düşünürəm ki, amerikalılar bununla fəxr etməlidirlər. Nəticə nə olursa olsun, müharibə üç aya, ya da altı aya bitəcək, inşallah daha çox olmayacaq, biz fəxr etməliyik ki, qanı dayandırmağa çalışan prezidentimiz var", - deyə o qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası США рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в течение полугода

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi