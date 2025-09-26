İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 03:46
    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    1975-ci ildə ABŞ prezidenti Cerald Forda uğursuz sui-qəsd cəhdi ilə tanınan Sara Ceyn Mur 95 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" məlumat yayıb.

    "1975-ci ildə prezident Cerald Forda qarşı uğursuz sui-qəsd cəhdini həyata keçirən Sara Ceyn Mur hadisənin 50-ci ildönümündən iki gün sonra, sentyabrın 24-də vəfat edib. Onun 95 yaşı var idi", - nəşr yazıb.

    Murun Tennessi ştatında qocalar evində öldüyü vurğulanır. Sui-qəsd cəhdindən dərhal əvvəl Mur FTB və San-Fransisko polisi üçün informator işləyib.

    21 sentyabr 1975-ci ildə Sara Los Angeles otelinin qarşısında Cerald Forda atəş açıb. Belə ki, 38 kalibrli revolverdən atılan güllə prezidentə dəyməyib. Mur sui-qəsd cəhdində təqsirli olduğunu etiraf edib və məhkəməsində bildirib ki, onun motivi ölkədə dəyişiklik istəyi olub. Əvvəlcə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən qadın 32 il həbsdən sonra şərti olaraq azad edilib.

    ABŞ prezident

    Son xəbərlər

    03:46

    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    Digər ölkələr
    03:21

    "TikTok" ABŞ-nin nəzarətinə keçir

    Digər ölkələr
    02:52

    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    02:14

    Putin Paşinyanla görüşüb

    Region
    01:43

    ABŞ Serbiyanın ən böyük enerji şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    01:17

    Tramp və Ərdoğan "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər

    Region
    01:10

    Tramp Türkiyənin Rusiyadan neft almasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edib

    Digər ölkələr
    00:59

    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib

    Futbol
    00:12

    Rütte Rusiya təyyarələri barədə: NATO ölkələri ekstremal tədbirlərə əl ata bilərlər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti