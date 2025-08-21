Haqqımızda

ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ştatı 40 faiz azaldılacaq

ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ştatı 40 faiz azaldılacaq ABŞ Milli Kəşfiyyatının ştatı 40 faiz azaldılacaq.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 11:12
ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ştatı 40 faiz azaldılacaq

ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin (ODNI) ştatı 40 faiz azaldılacaq.

“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun direktoru Tulsi Qabbardın açıqlamasında deyilir.

Onun sözlərinə görə, son 20 ildə kəşfiyyat şişirdilmiş və səmərəsiz bir struktura çevrilib. Qurumun optimallaşdırılması obyektiv kəşfiyyat məlumatlarının təqdim edilməsini təmin etməyə, həmçinin vergi ödəyicilərinin pullarına qənaət etməyə və xalqın etimadını bərpa etməyə kömək edəcək.

İşçi heyətinin ixtisara salınması nəticəsində ildə təxminən 700 milyon dollara qənaət ediləcəyi gözlənilir.

Bundan əlavə, məlumat bülletenində Kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə mərkəzi, Zərərli xarici təsirə qarşı mübarizə mərkəzi və Kibertəhdidlər haqqında kəşfiyyat məlumatlarının inteqrasiyası mərkəzində ixtisarların aparıldığı bildirilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Top US spy Gabbard announces staff cut of over 40% from her office
Rus versiyası В США штат Национальной разведки будет сокращен на 40%

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ukrayna Prezidenti: Moskva Kiyevlə sülh əldə etmək üçün danışıqlara can atmır
Ukrayna Prezidenti: Moskva Kiyevlə sülh əldə etmək üçün danışıqlara can atmır
21 avqust 2025 12:23
Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib
Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib
21 avqust 2025 11:40
Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib
Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib
21 avqust 2025 11:38
Myanmada 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
Myanmada 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
21 avqust 2025 11:26
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
21 avqust 2025 07:47
ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək
ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək
21 avqust 2025 07:19
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
21 avqust 2025 06:59
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
21 avqust 2025 05:49
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
21 avqust 2025 05:19
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
21 avqust 2025 04:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi