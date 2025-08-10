Haqqımızda

ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi: Rusiya və Ukrayna ərazi mübadiləsini müzakirə edirlər

ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi: Rusiya və Ukrayna ərazi mübadiləsini müzakirə edirlər Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trampın görüşü ərəfəsində texniki qrupların nümayəndələri Rusiya- Ukrayna müharibəsinin bitməsi üçün ərazilərin mübadiləsi imkanlarını müzakirə edirlər.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 19:20
ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi: Rusiya və Ukrayna ərazi mübadiləsini müzakirə edirlər

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trampın görüşü ərəfəsində texniki qrupların nümayəndələri Rusiya- Ukrayna müharibəsinin bitməsi üçün ərazilərin mübadiləsi imkanlarını müzakirə edirlər.

"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker CNN telekanalına müsahibəsində deyib.

"Texniki qrupların nümayəndələri danışıqlar aparır. Bu, yaxşı xəbərdir. Çünki onlar torpaq mübadiləsinin olub-olmayacağına və hansı torpağın dəyişdirilə biləcəyinə qərar verəcəklər", - o deyib. Uiteker qeyd edib ki, müharibənin bitməsi üçün hər iki tərəf hərbi əməliyyatları dayandırmağa razı olmalıdır.

Daimi nümayəndə Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsinə də toxunaraq, bununla bağlı Rusiyanın qərar vermədiyini bildirib: "NATO-ya üzvlük məsələsinin müzakirə edilib-edilməməsinə gəlincə, son nəticədə qərar verən NATO-nun 32 üzvüdür".

O əlavə edib ki, Alyansın bütün üzvləri yekdilliklə Ukraynanın daxil olmasını dəstəkləməlidir. Bu, baş verərsə, Ukraynanın təşkilata yolu bir çox mərhələdən ibarət olacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi