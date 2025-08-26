ABŞ gələn həftə Yaponiya ilə 550 milyard dollar həcmində investisiya sazişi imzalayacaq

Amerika Birləşmiş Ştatları bu həftə Yaponiya ilə ticarət sazişinin bağlanmasını rəsmən elan etmək niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Ticarət Nazirliyinin rəhbəri Hovard Latnik "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Bu həftə elan edəcəyimiz Yaponiya ilə saziş Donald Trampın sərəncamına 550 milyard dollar verəcək", - deyə o bildirib.
Latnik gələcək sazişin təfərrüatlarını açıqlamaqdan imtina edib, lakin qeyd edib ki, bu sazişdən əldə edilən vəsait, ehtimal ki, ABŞ-də nadir torpaq metalları, yarımkeçirici və dərman istehsalı sahələrinin inkişafına yönəldiləcək.