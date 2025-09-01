ABŞ fələstinlilərə vizalarının əksər növlərinin verilməsini dayandırıb
- 01 sentyabr, 2025
- 06:49
ABŞ Fələstin vətəndaşlarına əhəmiyyətli sayda Amerika vizasının verilməsini müvəqqəti dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.
Məlumata görə, müvafiq əmr ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən avqustun 18-də, Amerika dövlət siyasəti orqanının Qəzza zolağının sakinlərinə səfər vizalarının verilməsinin dayandırıldığını elan etməsindən bir gün sonra Amerika səfirlikləri və konsulluqlarına göndərilib.
Viza təsdiqinin dayandırılması bütün Fələstin pasportu sahiblərinə aiddir, lakin ikili vətəndaşlığı olan fələstinlilərə təsir etmir. Məhdudiyyətlər tələbə və biznes vizaları, habelə tibbi xidmətlər üçün giriş icazələri üçün müraciət edənlərə şamil olunur.
Amerika hakimiyyətinin bu qərarının səbəbi barədə hələlik məlumat verilmir.