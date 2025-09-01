NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам

Соединенные Штаты временно прекратили выдачу значительного числа видов американских лиц для граждан Палестины.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, соответствующее распоряжение разослано Госдепартаментом США в американские посольства и консульства 18 августа, спустя день после того, как американское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выдачи гостевых виз жителям сектора Газа.

Приостановка в одобрении виз затрагивает всех обладателей паспорта палестинского государства, но не касается палестинцев, имеющих двойное гражданство. Ограничения распространяются на просителей студенческих и деловых виз, а также разрешений на въезд для получения медицинских услуг. Информация о причине принятия решения американскими властями пока не приводится.