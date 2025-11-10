Eskişehirdə Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü qeyd olunub
- 10 noyabr, 2025
- 22:18
Eskişehir Azərbaycanlıları Dərnəyi (ESAZDER) və Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) birgə təşkilatçılığı ilə "44 günə yazılan dastan: Qarabağ Zəfəri" adlı panel və bayram tədbiri keçirilib.
Bu barədə "Report"a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib.
Eskişehirin Taşbaşı Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, TADEF sədrinin müşaviri Pərviz Məmmədzadə, rəsmi şəxslər, siyasi partiyaların və QHT nümayəndələri, akademiklər, tələbələr və çoxsaylı vətəndaşlar iştirak ediblər.
Açılış nitqində V.Hacıyev qeyd edib ki, Qarabağ Zəfəri Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı və Türkiyənin mənəvi dəstəyi ilə qazanılmış dastandır: "Bu zəfər Türk birliyinin nə qədər güclü olduğunun ən canlı sübutudur".
Çıxışlardan sonra tədbir panel iclası ilə davam edib. Eskişehir Osmanqazi Universitetinin professoru Fərzanə Dövlətabadinin moderatorluğu ilə baş tutan paneldə Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitetinin professoru Toğrul İsmayıl və Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsinin professoru Cavid Abdullazadə çıxış edib.
Məruzələrdə Qarabağ Zəfərinin beynəlxalq hüquqi aspektləri, bölgədə yaratdığı geosiyasi nəticələr və türk dünyası üçün strateji əhəmiyyəti barədə fikirlər səsləndirilib.
Paneldən sonra ESAZDER gəncləri tərəfindən təqdim olunan rəqs və musiqi proqramı tədbir iştirakçılarının marağı ilə qarşılanıb.
Kamilə Bağırzadənin "Ağ Çiçəyim" rəqsi, Ayan Süleymanovanın oxuduğu "Azərbaycan" mahnısı, Davud İbrahimov və Səma Niftəliyevanın "Uzundərə" xalq rəqsi, həmçinin Elvin Məmmədlinin muğam ifası tamaşaçılara duyğulu anlar yaşadıb.
Proqram Qarabağ Zəfərinin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş videonun təqdimatı və səhnədə xatirə fotosunun çəkilməsi ilə yekunlaşıb.
Dərnəyin sədri Cavid Aydın çıxışında Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının tarix boyunca sarsılmaz bağlara söykəndiyini vurğulayıb.