Haqqımızda

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçılarının Şuşaya ekskursiyası baş tutub və onlar milli musiqilərlə qarşılanıb.
Diaspor
7 avqust 2025 16:21
Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçılarının Şuşaya ekskursiyası baş tutub, onlar milli musiqilərlə qarşılanıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, gənclər İsa bulağını ziyarət etdikdən sonra tarixi və mənəvi əhəmiyyətə malik Cıdır düzünə toplaşıblar.

Onlara Şuşanın coğrafi mövqeyi, Cıdır düzünün tarixi və qədim dövrlərdən bəri oynadığı ictimai rol haqqında ətraflı məlumat verilib.

Daha sonra Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, “Güllələnmiş heykəllər”, Şuşa qalasının Gəncə Qapısı, Xurşidbanu Natəvanın Ev Muzeyi, Xan qızı bulağı ziyarət edilib. Gənclər bu abidələrin hər birinin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri və işğal dövründə məruz qaldıqları dağıntılar barədə məlumatlandırılıb. Şuşa qalası haqqında verilən bilgilər xüsusilə maraq doğurub. Qala divarlarının tikilməsi və qorunması məqsədilə aparılan tədbirlər, tarixi dövrlərdə Şuşanın müdafiəsində oynadığı rol ətraflı izah olunub.

Diaspor gənclərinə və Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələrinə Qarabağla bağlı səhih məlumatların verilməsi onların “yumşaq güc” kimi formalaşmalarına, ölkəmizin təbliğində və dezinformasiyaların qarşısının alınmasında iştirak etmələrinə töhfələr verilməsinə hesablanan addımlardır.

Qeyd edək ki, avqustun 3-dən 9-dək davam edəcək Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində dünyanın 61 ölkəsindən 128 gənc iştirak edir. Bundan əvvəlki düşərgələr Şəki, Şamaxı, Şuşa, Naxçıvan və Laçın şəhərlərində baş tutub, düşərgələrə hər il 60-dan çox ölkədən ümumilikdə 700-dən çox gənc qatılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası FotoParticipants of 6th Summer Camp for Diaspora Youth visit Shusha
Rus versiyası FotoУчастники VI Летнего лагеря диаспорской молодежи посетили Шушу

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində “Xankəndi” adlı panel təşkil olunub
FotoDiaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində “Xankəndi” adlı panel təşkil olunub
5 avqust 2025 20:21
Fuad Muradov: Düşərgənin iştirakçısı olan gənclər diaspor quruculuğunda fəallıq nümayiş etdirəcəklər
Fuad Muradov: Düşərgənin iştirakçısı olan gənclər diaspor quruculuğunda fəallıq nümayiş etdirəcəklər
4 avqust 2025 13:58
Xankəndidə Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi açılıb - YENİLƏNİB
FotoXankəndidə Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi açılıb - YENİLƏNİB
4 avqust 2025 13:18
Pənahəli xanın kötücəsi: Babamın tikdirdiyi şəhərdə olduğum üçün çox qürurluyam
Pənahəli xanın kötücəsi: Babamın tikdirdiyi şəhərdə olduğum üçün çox qürurluyam
4 avqust 2025 11:21
Harvard Universitetində azərbaycanlı tələbələrin təşkilatı yaradılacaq
Harvard Universitetində azərbaycanlı tələbələrin təşkilatı yaradılacaq
31 iyul 2025 01:22
Fuad Muradov dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb
Fuad Muradov dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb
15 iyul 2025 14:44
Dövlət komitəsinin nümayəndələri Nyu-Yorkda “My Way” Mərkəzini ziyarət ediblər
FotoDövlət komitəsinin nümayəndələri Nyu-Yorkda “My Way” Mərkəzini ziyarət ediblər
4 iyul 2025 20:02
ABŞ-də azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinə medal təqdim edilib
ABŞ-də azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinə medal təqdim edilib
3 iyul 2025 15:41
Diaspor Komitəsi: Saxta teleqram kanalının məlumatı Azərbaycana və Rusiyadakı soydaşlarımıza qarşı təxribatdır
Diaspor Komitəsi: Saxta teleqram kanalının məlumatı Azərbaycana və Rusiyadakı soydaşlarımıza qarşı təxribatdır
29 iyun 2025 22:15
ABŞ-də hər il Amerika - Azərbaycan Gənclərinin Forumu keçiriləcək
ABŞ-də hər il Amerika - Azərbaycan Gənclərinin Forumu keçiriləcək
29 iyun 2025 19:59

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi