Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 24 noyabr, 2025
- 06:48
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə 30 ailə - 144 nəfər köçürülüb.
Məmmədbəyli kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Son xəbərlər
07:05
Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıqDaxili siyasət
06:48
Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:37
Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıbRegion
06:13
İtaliyada 2026-cı ilin Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli Qədim Muzeydə alovlandırılacaqKomanda
05:42
Britaniyanın keçmiş baş naziri xərçəng xəstəliyindən müalicə olunurDigər ölkələr
05:08
"İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıbFutbol
04:35
Ağ Ev: Ukrayna ilə yenilənmiş sülh müqaviləsi layihəsi hazırdırDigər ölkələr
04:10
KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlərDigər ölkələr
03:27