Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 17:11
Ölkənin Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, bu münasibətlə Kürdəmir, Ucar, Göyçay və Zərdab rayonlarında müxtəlif tədbirlər keçirilib.
Keçirilən tədbirlərdən əvvəl Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi və Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub, şəhid ailələrinə baş çəkilib. Daha sonra idarə və müəssisələrdə bayram tədbirləri baş tutub, Zəfər yürüşü təşkil olunub.
Tədbirlərdəki çıxışlarda Vətən müharibəsində qazanılan zəfərin tarixi əhəmiyyətindən geniş bəhs edilib.
Son xəbərlər
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edibXarici siyasət
17:02
Zakir Həsənov: Genişmiqyaslı islahatlar ordunun qələbə əzmini daha da möhkəmləndiribHadisə
17:02
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı: "İslamiadada medal qazanacağımı gözləyirdim"Fərdi
17:00