İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:03
    Xocalıda Haradasınız 13-lər? kitabının təqdimatı keçirilib

    Xocalı rayonunun Əsgəran qəsəbəsində Səriyyə Müslümqızının Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr edilmiş "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı olub.

    "Report"un Qarabağ bürosuna Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    S.Müslümqızı çıxışında bildirib ki, kitab 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı soyqırımı zamanı erməni silahlı birləşmələri və sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə əsir götürülən 13 gəncin həyat hekayəsindən bəhs edir.

    Qeyd olunub ki, Xocalıda itkin düşən həmin 13 nəfərdən 5-nin nəşi bu yaxınlarda tapılaraq dəfn edilsə də, digərlərinin taleyi hələ də naməlumdur.

    Tədbirdə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunan kitabın Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb.

    şəhid Xocalı soyqırımı əsgəran mərasim

    Son xəbərlər

    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    Rəy

    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Foto

    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    14:03
    Foto

    Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətləri arasında görüş olub

    Xarici siyasət
    14:01

    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti