İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 09:44
    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib

    Xəzər rayonu ərazisində payız-qış mövsümünə hazırlıq, abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin təşkili, küçə və prospektlərdə mövcud nöqsanların aradan qaldırılmasının müzakirəsinə həsr olunmuş geniş müşavirə keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən (BŞİH) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xəzər Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən müşavirədə rayonun kommunal-təsərrüfat qurumlarının rəhbərləri, qəsəbə, inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələr və bələdiyyə sədrləri iştirak ediblər.

    ​Müşavirədə çıxış edən Xəzər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşən Salahov qeyd olunan sahələrdə görülən işləri, eləcə də rayonun ümumi memarlıq və estetik görünüşünə xələl gətirən, qəzalı tikililərin vəziyyətini təhlil edib, mövcud nöqsanlar barədə danışaraq aidiyyəti rəhbər şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verib.

    Yol verilən nöqsanlara və ərazilərə nəzarətin zəif təmin edildiyinə görə Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Qala və Zirə qəsəbələrinin inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinə töhmət verilib, Buzovna və Türkan qəsəbələrinin inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinə isə xəbərdarlıq edilib.

    ​Eyni zamanda, rayonun digər qəsəbələrinin nümayəndələrinə də öz fəaliyyətlərində daha tələbkar olmaları, aşkar edilmiş nöqsanların qısa müddət ərzində aradan qaldırılması, ərazilərdə abadlıq və təmizlik işlərinin vəziyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi, eləcə də gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi qəti şəkildə tapşırılıb.

    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib
    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib
    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib
    Xəzər rayonundakı nöqsanlar müzakirə edilib, bir sıra vəzifəli şəxslərə töhmət verilib

    Elşən Salahov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti
    MiniBoss
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