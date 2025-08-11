Xanyurdu sakini: Kəndimizi adına layiq şəkildə inkişaf etdirəcəyik

Haqqımızda

Daxili siyasət
11 avqust 2025 15:06
Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə qayıdan sakin doğma yurdda öz ocaqlarını yenidə yandıracaqlarını bildirib.

Bu fikirləri "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Xanyurdu kənd sakini Məhəbbət Cavadov deyib.

O, təkrar məskunlaşdıqları kəndi adına layiq qaydada inkişaf etdirəcəklərini söyləyib:

“Dövlətimiz o zaman indiki qədər qüdrətli olsaydı, uzun illər məcburi köçkün həyatı yaşamazdıq. Kəndimiz işğal ediləndə düşmənə ciddi müqavimət göstərdik, amma gücümüz yetərli olmadığı üçün geri çəkildik.

Bu müddət ərzində yenidən kəndimizə dönəcəyimizə inamımızı heç vaxt itirmədik. Şükür, çətin günlər artıq geridə qalıb. İndi kəndimizə qayıdırıq, öz ocağımızı yandırıb, yuvamıza yığılırıq. Kəndimizi adına layiq şəkildə - Xan yurdu kimi inkişaf etdirəcəyik”.

