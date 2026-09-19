Xankəndidə Şəhər Gününə hazırlıq gedir
- 19 sentyabr, 2026
- 11:38
Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü münasibətilə sentyabrın 20-də Xankəndidə keçiriləcək tədbirə hazırlıq işləri davam etdirilir.
Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 20-də Xankəndi şəhərində Şəhər Günü münasibətilə geniş konsert proqramının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda tədbirin yüksək səviyyədə təşkili məqsədilə şəhərdə müvafiq hazırlıq, abadlıq və təşkilati işlər həyata keçirilir. Konsertin keçiriləcəyi ərazidə texniki hazırlıq işləri görülür, ictimai asayişin və nizam-intizamın təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı Sərəncamla hər il sentyabrın 20-nin Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü kimi qeyd olunmasını müəyyən edib. 20 sentyabr, həmçinin, Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd olunur. Müvafiq Sərəncam Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2024-cü il sentyabrın 19-da imzalanıb.
Xatırladaq ki, Vətən müharibəsində əldə edilmiş Zəfərin davamı olaraq 2023-cü il sentyabrın 19-20-də Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi bir günlük lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, dövlət suverenliyinin tam bərpasından sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinə başlanılıb. Bölgədə yeni yaşayış məntəqələri salınır, müasir sosial və nəqliyyat infrastrukturu yaradılır, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı təmin edilir.