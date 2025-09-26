İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:01
    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Agentliyin 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak etmiş bir qrup əməkdaşı ilə görüş keçirib.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Vətən müharibəsi şəhidləri və qazilərinin yad edilməsi məqsədilə keçirilən görüşdə Vüqar Süleymanov müharibədə qazanılan zəfərin xalqımızın tarixində dönüş nöqtəsi olduğunu vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi və siyasi iradəsi, ordumuzun böyük şücaəti və yüksək döyüş hazırlığı nəticəsində 44 gün davam edən müharibədə torpaqlarımız işğaldan azad edilib.

    "Bugünkü müstəqil, təhlükəsiz və yenidən qurulan Qarabağ uğrunda apardığınız mübarizə dövlətimiz və xalqımız tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Sizin xidmətləriniz təkcə döyüş meydanında deyil, bu gün də mina təhlükəsi ilə mübarizə fəaliyyətində davam edir və bu olduqca şərəfli bir missiyadır", -deyə İdarə Heyətinin sədri vurğulayıb.

    Döyüşlərlə bağlı təəssüratlarını paylaşan müharibə iştirakçıları Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, Azərbaycan xalqının birliyi və dəstəyi sayəsində zəfər əldə edildiyini bildiriblər.

    Sonda görüşdə iştirak edən əməkdaşlara təşəkkürnamə və Agentliyin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən ayrılmış mükafatlar təqdim edilib.

    ANAMA Anım günü tədbir

    Son xəbərlər

    19:18

    Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    19:18

    Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    19:15
    Foto

    Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Daxili siyasət
    19:13

    Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:10

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

    Xarici siyasət
    19:07

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilib

    Hadisə
    19:04
    Foto

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:58

    ABŞ maliyyə nəhəngləri ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal inteqrasiyasını gücləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti