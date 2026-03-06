İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric olunub, üçü cərimələnib

    Daxili siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 09:49
    Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric olunub, üçü cərimələnib

    Yol verilmiş intizam pozuntularına görə Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric edilib, üç vəkil barəsində cərimə tədbiri tətbiq olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Qeyd edilib ki, daha 1 vəkilə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etməsi tapşırılıb.

    Həmçinin məlumatda vurğulanıb ki, Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə hakim vəzifəsinə təyin edilən Kollegiyanın 12 üzvünün mükafatlandırılması və vəkillik fəaliyyətlərinə xitam verilməsi məsələsinə baxılıb. Rəyasət Heyəti tərəfindən bununla bağlı müvafiq müsbət qərar qəbul olunub.

