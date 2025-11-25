Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu
Daxili siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 13:37
Xocalının Təzəbinə kəndinə qayıdan Ələddin Quliyev ilk olaraq şəhid qardaşının məzarını ziyarət edib.
O, "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında qardaşının ruhunun onlarla birgə sevindiyini bildirib:
"Müharibə vaxtı qardaşım Aydın Quliyev kəndimizin ərazi özünümüdafiə batalyonunun tərkibində döyüşərək şəhid olub. Uzun illərdən sonra Təzəbinə kəndinə qayıtdıqda ziyarət etdiyim ilk yer onun məzarı oldu. Hiss edirəm ki, bu gün qardaşımın ruhu şaddır. Biz də çox sevincliyik. İllərlə həsrətini çəkdiyimiz yurd yerlərinə dönüşümüz ölkə başçısının qətiyyətli siyasəti və ordumuzun rəşadəti sayəsində mümkün oldu".
