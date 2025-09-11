"Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olub
Daxili siyasət
- 11 sentyabr, 2025
- 18:23
"Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Samiq Sadıxovun müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən İsmayılov İlham Müzəffər oğlu "Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, İlham İsmayılov peşəcə həkim-uroloqdur.
