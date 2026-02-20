Şəhid qardaşı: Onun nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəmiz üçün böyük təsəllidir
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 17:15
Nofəlin nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəsi üçün böyük təsəllidir.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında fevralın 20-də Gəncədə dəfn olunan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərovun qardaşı Hüseyn Əsgərov deyib.
O, uzun illər qardaşından heç bir xəbər olmadığını vurğulayıb:
"Qardaşım daha əvvəl Əfqanıstan müharibəsində də iştirak edib. Oradan yaralanıb qayıtsa da Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak üçün könüllü olaraq müharibəyə yollandı. Ağdərədə gedən döyüşlərdə itkin düşəndən bu günə qədər onun aqibəti barədə dəqiq məlumat yox idi. Onun nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəmiz üçün böyük təsəllidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin".
