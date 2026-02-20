İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:15
    Şəhid qardaşı: Onun nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəmiz üçün böyük təsəllidir

    Nofəlin nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəsi üçün böyük təsəllidir.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında fevralın 20-də Gəncədə dəfn olunan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərovun qardaşı Hüseyn Əsgərov deyib.

    O, uzun illər qardaşından heç bir xəbər olmadığını vurğulayıb:

    "Qardaşım daha əvvəl Əfqanıstan müharibəsində də iştirak edib. Oradan yaralanıb qayıtsa da Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak üçün könüllü olaraq müharibəyə yollandı. Ağdərədə gedən döyüşlərdə itkin düşəndən bu günə qədər onun aqibəti barədə dəqiq məlumat yox idi. Onun nəşinin tapılaraq dəfn edilməsi ailəmiz üçün böyük təsəllidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin".

