    Şəhid qardaşı: 33 il sonra onun bir məzarının olması bizə təsəllidir

    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 17:12
    Şəhid qardaşı: 33 il sonra onun bir məzarının olması bizə təsəllidir

    33 il sonra onun dəfn edilməsi, bir məzarının olması ailəsi üçün təsəllidir.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında fevralın 19-da Mingəçevirdə dəfn olunan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovun qardaşı Hafiz Kərimov deyib.

    O, qardaşının nəşinin qalıqlarının aşkarlanması və doğulduğu Mingəçevir şəhərində dəfn edilməsinin onlara bir təsəlli olduğunu vurğulayıb:

    "Artıq qardaşımın məzarı var və onun uğrunda canından keçdiyi Qarabağ düşməndən azad edilib. Mən də, ailəmizin digər üzvləri də Şahinlə fəxr edirik. Vətən uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm".

