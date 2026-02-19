Şəhid qardaşı: 33 il sonra onun bir məzarının olması bizə təsəllidir
Daxili siyasət
- 19 fevral, 2026
- 17:12
33 il sonra onun dəfn edilməsi, bir məzarının olması ailəsi üçün təsəllidir.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında fevralın 19-da Mingəçevirdə dəfn olunan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovun qardaşı Hafiz Kərimov deyib.
O, qardaşının nəşinin qalıqlarının aşkarlanması və doğulduğu Mingəçevir şəhərində dəfn edilməsinin onlara bir təsəlli olduğunu vurğulayıb:
"Artıq qardaşımın məzarı var və onun uğrunda canından keçdiyi Qarabağ düşməndən azad edilib. Mən də, ailəmizin digər üzvləri də Şahinlə fəxr edirik. Vətən uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm".
Son xəbərlər
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto
Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:20