Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilib
Daxili siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 15:31
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisinin yeni müşaviri təyin edilib.
"Report"a Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Mətbuat Xidmətindən verilən xəbərə əsasən, bu vəzifəyə Sabunçu Rayonunun sabiq prokuroru İbrahim Ləmbəranski təyin edilib.
