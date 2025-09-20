İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:24
    Ruanda Prezidenti ASAN xidmət mərkəzində olub

    Ruanda Prezidenti Pol Kaqame sentyabrın 20-də Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində "ASAN xidmət" mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Agentliyin sədri Ülvi Mehdiyev qonağa Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında yaradılmış "ASAN xidmət" mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib:

    "Milli brendimiz olan ASAN-ın intellektual məhsul kimi ixracı istiqamətində 30-dan çox ölkə və beynəlxalq təşkilatla müqavilə imzalandığı diqqətə çatdırılıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə brendinə çevrilmiş "ASAN xidmət" konsepsiyasını ən yaxşı model kimi dəyərləndirir və dörd qitədə təşviq edir".

    "ASAN xidmət" təcrübəsinin Ruanda tərəfi ilə paylaşılması məqsədilə əməkdaşlıq əlaqələri 2024-cü ilin noyabr ayında COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycanda səfərdə olmuş Ruanda Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidenti arasında keçirilən görüşün yekunlarına əsasən qurulub.

    Bu çərçivədə cari ilin iyun ayında Dövlət Agentliyi ilə Ruandanın müvafiq qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "ASAN Xidmət" Ülvi Mehdiyev Ruanda
    Foto
    Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"
    Foto
    Rwanda's President acquainted with operations of ‘ASAN Khidmet" Center

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4

    Formula 1
    17:50
    Foto
    Video

    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:44
    Foto

    "Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Formula 1
    17:42

    KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    17:26

    Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcək

    Futbol
    17:23

    Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcək

    Region
    17:22

    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:09
    Foto

    Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    17:04

    Bəzi ərazilərə leysan yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti